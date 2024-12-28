В Сеуле прошли митинги за и против отставки президента страны Юна
В центре Сеула в Южной Корее собрались десятки тысяч человек, чтобы либо поддержать, либо выступить против объявленного импичмента президенту Юн Сок Елю. Митинги идут всего в 1 км друг от друга, сообщает агентство Yonhap.
По сообщению агентства в 17:10 (11:10 по мск) в митинге против главы государства приняли участие 35 000 человек. Протестующие громко включают песни популярных корейских исполнителей и, размахивая лайтстиками, требовали ареста Юна.
Всего в 1 км проходил митинг сторонников президента. Они заявляют, что импичмент недействителен. Сообщается, что в этом митинге также участвуют около 35 000 человек, хотя организаторы утверждают, что их около 3 млн.
Депутат Юн Сан Хен выступил перед сторонниками Юна со сцены: «Нам не удалось остановить процедуру импичмента президента нашей собственной партии. Я приношу извинения нашим уважаемым гражданам-патриотам», – сказал он и приклонил колени.
За последние две недели в Южной Корее прошло два импичмента действующим главам государства. 14 декабря был отстранен президент Юн Сок Ель в связи с объявлением военного положения. После него и.о. был назначен премьер страны Хан Док Су, который также подвергся импичмента после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и.о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.