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В Сеуле прошли митинги за и против отставки президента страны Юна

Ведомости

В центре Сеула в Южной Корее собрались десятки тысяч человек, чтобы либо поддержать, либо выступить против объявленного импичмента президенту Юн Сок Елю. Митинги идут всего в 1 км друг от друга, сообщает агентство Yonhap.

По сообщению агентства в 17:10 (11:10 по мск) в митинге против главы государства приняли участие 35 000 человек. Протестующие громко включают песни популярных корейских исполнителей и, размахивая лайтстиками, требовали ареста Юна.

Всего в 1 км проходил митинг сторонников президента. Они заявляют, что импичмент недействителен. Сообщается, что в этом митинге также участвуют около 35 000 человек, хотя организаторы утверждают, что их около 3 млн.

Депутат Юн Сан Хен выступил перед сторонниками Юна со сцены: «Нам не удалось остановить процедуру импичмента президента нашей собственной партии. Я приношу извинения нашим уважаемым гражданам-патриотам», – сказал он и приклонил колени.

За последние две недели в Южной Корее прошло два импичмента действующим главам государства. 14 декабря был отстранен президент Юн Сок Ель в связи с объявлением военного положения. После него и.о. был назначен премьер страны Хан Док Су, который также подвергся импичмента после несоблюдения условий оппозиционной партии. Сейчас место и.о. президента занимает вице-премьер Чхве Сан Мок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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