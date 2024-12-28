Лавров и Байрамов обсудили крушение гражданского самолета в Казахстане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили крушение самолета в Казахстане, летевшего рейсом Баку-Грозный. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении подчеркивается, что разговор между главами МИД является продолжением беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Министры подтвердили договоренности президентов обеспечить тщательное прозрачное расследование. Они также выразили соболезнования семьям погибшим и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств», – отмечается в сообщении МИД РФ.
Ранее Путин и Алиев провели телефонный разговор по той же теме, в ходе которого президент России извинился за то, что инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.
Российский президент также провел разговор по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы с азербайджанским пассажирским самолетом вблизи Актау и обсудили трагический инцидент.
Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.