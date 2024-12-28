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Лавров и Байрамов обсудили крушение гражданского самолета в Казахстане

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудили крушение самолета в Казахстане, летевшего рейсом Баку-Грозный. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что разговор между главами МИД является продолжением беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Министры подтвердили договоренности президентов обеспечить тщательное прозрачное расследование. Они также выразили соболезнования семьям погибшим и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств», – отмечается в сообщении МИД РФ.

Ранее Путин и Алиев провели телефонный разговор по той же теме, в ходе которого президент России извинился за то, что инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России.

Российский президент также провел разговор по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы с азербайджанским пассажирским самолетом вблизи Актау и обсудили трагический инцидент.

Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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