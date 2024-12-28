Лавров и Байрамов обсудили крушение гражданского самолета в Казахстане

Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 62 пассажира, в числе которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.