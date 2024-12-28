Посольства РФ начинают и возобновляют работу в некоторых странах Африки

Путин подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». По словам российского лидера, африканский континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного. Глава государства также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.