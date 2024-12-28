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Посольства РФ начинают и возобновляют работу в некоторых странах Африки

Ведомости

Правительство РФ приняло решение возобновить деятельность российских посольств в республике Нигер, республике Сьерра-Леоне и открыть посольство в Южном Судане. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера России Алексея Оверчука.

Вице-премьер подчеркнул, что открытие посольств в африканских государствах станет важным шагом к увеличению дипломатического присутствия России в этом регионе. Эта деятельность также станет «окном в Россию» для людей из этих стран, которые «проявляют интерес к нашей стране».

4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что страны Африки близки России по духу.

Путин подчеркнул, что Россию никогда и ничто не разъединяло со странами и народами Африки, «а все, что есть, только нас объединяет». По словам российского лидера, африканский континент имеет «очень хорошие» перспективы развития по оценкам мирового экспертного сообщества, в том числе западного. Глава государства также отметил рост объема товарооборота между Россией и странами Африки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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