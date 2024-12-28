СМИ: повторное голосование на президентских выборах в Румынии пройдет 23 марта
Повторное голосование на президентских выборах в Румынии пройдет 23 марта, второй тур – 6 апреля, сообщает румынский телеканал Digi 24 со ссылкой на свой источник.
Как стало известно, правящая коалиция Румынии согласилась провести повторное голосование и назначить дату новых выборов главы государства.
Первый тур выборов в Румынии состоялся 24 ноября. В нем лидировал независимый правопопулист Келин Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны от Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку – 19,15%.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а 6 декабря отменил их. В решении суда указано, что избирательный процесс начнется заново, а правительству необходимо назначить новую дату президентских выборов, сообщал Euronews. Джорджеску назвал решение Конституционного суда госпереворотом.