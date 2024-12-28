СМИ: повторное голосование на президентских выборах в Румынии пройдет 23 марта

Первый тур выборов в Румынии состоялся 24 ноября. В нем лидировал независимый правопопулист Келин Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны от Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку – 19,15%.