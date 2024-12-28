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На границе Пакистана и Афганистана произошли боестолкновения

Ведомости

На границе Пакистана и Афганистана прошли бои между пакистанскими силами безопасности и талибами («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ), пишет Daily Pakistan.

Издание называет нападавших хариджитами – это представители исламского религиозно-политического течения. Предположительно, речь идет о членах группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанский запрещенный в РФ «Талибан», ТТП). Атаки были совершены совместно с представителями афганского «Талибана».

Талибы открыли огонь по пакистанским постам из тяжелого оружия. В нападении со стороны Афганистана участвовали от 20 до 25 человек. Талибы покинули шесть блокпостов и скрылись, следует из материала.

Reuters со ссылкой на минобороны Афганистана пишет, что афганские силы нанесли удары по «нескольким точкам» в Пакистане. Это произошло после воздушной бомбардировки объектов в Афганистане со стороны Пакистана, прошедшей 25 декабря. 

Представитель минобороны Афганистана Энаятулла Ховаразми уточнил, что талибы наносили удары по территориям Пакистана, которые не признают нынешние афганские власти. Ховаразми подчеркнул, что удары проводились по другую сторону «линии Дюранда» (граница между Афганистаном и Пакистаном, проведенная британскими колониальными властями в XIX в.).

25 декабря в результате бомбардировки пакистанской военной авиацией восточной провинции Пактика в Афганистане погибли более 40 человек. «Талибан» заявлял, что среди погибших большинство женщин и детей. Агентство Reuters со ссылкой на пакистанского чиновника писало, что Пакистан нанес авиаудары по лагерю пакистанского «Талибана».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок «гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица». В МИД призвали стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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