На границе Пакистана и Афганистана произошли боестолкновения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок «гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица». В МИД призвали стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.