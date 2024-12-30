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Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Ведомости

Во второй тур выборов президента Хорватии вышли действующий глава государства Зоран Миланович и бывший министр образования Драган Приморац, следует из данных Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

Ни один из восьми кандидатов, участвующих в первом туре, не смог получить более 50% голосов. Миланович набрал 49,09% голосов (797 938). Приморац получил 19,35% голосов (314 663). Второй тур президентских выборов пройдет 12 января 2025 г.

Милановича поддерживает Социал-демократическая пария (СДП), а Примораца – Хорватское демократическое содружество (ХДС), уточняет издание Vijesti. Остальные кандидаты набрали 9% голосов и меньше. Явка избирателей составила 46,03%.

Первый тур выборов президента Хорватии прошел 29 декабря. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск), пишет ТАСС. В первом туре также принимали участие представитель партии «Мост» Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой партии «Можемо!» Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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