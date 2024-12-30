Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии

Ни один из восьми кандидатов, участвующих в первом туре, не смог получить более 50% голосов. Миланович набрал 49,09% голосов (797 938). Приморац получил 19,35% голосов (314 663). Второй тур президентских выборов пройдет 12 января 2025 г.