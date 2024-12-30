Миланович и Приморац вышли во второй тур выборов президента Хорватии
Во второй тур выборов президента Хорватии вышли действующий глава государства Зоран Миланович и бывший министр образования Драган Приморац, следует из данных Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.
Ни один из восьми кандидатов, участвующих в первом туре, не смог получить более 50% голосов. Миланович набрал 49,09% голосов (797 938). Приморац получил 19,35% голосов (314 663). Второй тур президентских выборов пройдет 12 января 2025 г.
Милановича поддерживает Социал-демократическая пария (СДП), а Примораца – Хорватское демократическое содружество (ХДС), уточняет издание Vijesti. Остальные кандидаты набрали 9% голосов и меньше. Явка избирателей составила 46,03%.
Первый тур выборов президента Хорватии прошел 29 декабря. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (21:00 мск), пишет ТАСС. В первом туре также принимали участие представитель партии «Мост» Миро Буль, независимый кандидат Томислав Йонич, лидер левой партии «Можемо!» Ивана Кекин, вице-председатель партии DOMiNO Бранка Лозо, независимые кандидаты Мария Селак Распудич и Нико Токич Картело.