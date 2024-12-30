Захарова объяснила полет спецборта из России в США ротацией дипломатов
Полет самолета специального летного отряда «Россия» в США связан с ротацией дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В среду, 25 декабря, самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 перелетел из Москвы в Санкт-Петербург, следует из данных сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar. На следующий день он прибыл в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон. 28 декабря борт вернулся в Нью-Йорк, 29 декабря приземлился в Москве.
В октябре свою работу завершил бывший посол России в США Анатолий Антонов. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
25 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США поприветствовали предложенную РФ кандидатуру российского посла в Вашингтоне. Тогда же глава МИДа сказал, что дата выезда дипломата планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в США.