Захарова объяснила полет спецборта из России в США ротацией дипломатов

В среду, 25 декабря, самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 перелетел из Москвы в Санкт-Петербург, следует из данных сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar. На следующий день он прибыл в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон. 28 декабря борт вернулся в Нью-Йорк, 29 декабря приземлился в Москве.