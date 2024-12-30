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Захарова объяснила полет спецборта из России в США ротацией дипломатов

Ведомости

Полет самолета специального летного отряда «Россия» в США связан с ротацией дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В среду, 25 декабря, самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 перелетел из Москвы в Санкт-Петербург, следует из данных сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar. На следующий день он прибыл в Нью-Йорк, а затем в Вашингтон. 28 декабря борт вернулся в Нью-Йорк, 29 декабря приземлился в Москве.

В октябре свою работу завершил бывший посол России в США Анатолий Антонов. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

25 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США поприветствовали предложенную РФ кандидатуру российского посла в Вашингтоне. Тогда же глава МИДа сказал, что дата выезда дипломата планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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