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Лавров: США одобрили кандидатуру посла России в Вашингтоне

Ведомости

США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Американцы, кстати сказать, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил российско-американским и советско-американским отношениям», – уточнил Лавров.

Он добавил, что дата выезда дипломата планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в США.

Бывший посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

7 октября «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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