Лавров: США одобрили кандидатуру посла России в Вашингтоне
США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
«Американцы, кстати сказать, если говорить об их отношении к новой кандидатуре, сказали, что приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил российско-американским и советско-американским отношениям», – уточнил Лавров.
Он добавил, что дата выезда дипломата планируется с учетом оптимальных сроков появления нового посла в США.
Бывший посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
7 октября «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.