Лавров: США одобрили кандидатуру посла России в Вашингтоне

Бывший посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.