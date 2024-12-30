Премьер Молдавии Речан поручил подготовить национализацию компании «Молдовагаз»

28 декабря «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» об ограничении поставок природного газа в республику до 0 куб. м в сутки, решение связано с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В направленном уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.