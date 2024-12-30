Премьер Молдавии Речан поручил подготовить национализацию компании «Молдовагаз»
«Это решение принято вопреки действующему договору между "Молдовагаз" и "Газпромом"», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Речана, мера направлена на усиление национального контроля над жизненно важной инфраструктурой, «учитывая, что зависимость от внешних ресурсов продолжает составлять серьезные уязвимости для страны», пишет местный новостной портал Bani.
Речан поручил подготовить поправки в национальное законодательство министру юстиции Веронике Михайлов-Морару.
28 декабря «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» об ограничении поставок природного газа в республику до 0 куб. м в сутки, решение связано с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В направленном уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.