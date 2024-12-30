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Премьер Молдавии Речан поручил подготовить национализацию компании «Молдовагаз»

Ведомости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поручил подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза», сообщает Pravda Moldova. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства. Контрольный пакет акций компании принадлежит ПАО «Газпром».

«Это решение принято вопреки действующему договору между "Молдовагаз" и "Газпромом"», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Речана, мера направлена на усиление национального контроля над жизненно важной инфраструктурой, «учитывая, что зависимость от внешних ресурсов продолжает составлять серьезные уязвимости для страны», пишет местный новостной портал Bani.

Речан поручил подготовить поправки в национальное законодательство министру юстиции Веронике Михайлов-Морару.

28 декабря «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» об ограничении поставок природного газа в республику до 0 куб. м в сутки, решение связано с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В направленном уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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