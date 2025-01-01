Минобороны заявило об атаке ВС России на место сборки украинских катеров
За минувшие сутки российские Вооруженные силы провели серию ударов по различным объектам на территории Украины. По данным Министерства обороны РФ, атакам подверглись ключевые цели, включая место сборки безэкипажных катеров, говорится в сообщении ведомства.
Также был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.
31 декабря стало известно, что в ходе спецоперации ВС РФ заняли более 200 населенных пунктов на Украине и в Курской области. Самыми значимыми операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов было взято в Донецкой народной республике – за год под контроль России перешли 157 сел и городов.
Масштабные боевые действия на юго-востоке Украине начались после объявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль большую часть ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были включены в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.