Путин поручил Мишустину и Грефу наладить сотрудничество с Китаем в области ИИ
Президент России Владимир Путин по итогам международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил правительству совместно со Сбербанком обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на сайте Кремля. Ответственными за исполнение президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Сама конференция проходила в Москве с 11 по 13 декабря. На мероприятии состоялся диалог между российским президентом, главой Сбербанка и руководителем Шанхайского исследовательского института ИИ. Обсуждался опыт применения ИИ в работе китайского правительства. Президент России выразил заинтересованность Сбербанка в сотрудничестве с китайским институтом для развития технологий ИИ. Премьер-министру и председателю правления Сбербанка поручено подготовить отчет до конца апреля 2025 г.
В документе также должен быть рассмотрен вопрос о создании международного издания, посвященного развитию ИИ в России. 2 декабря «Коммерсантъ» писал, что разработчики ИИ в России в 2024 г. на 40% увеличили инвестиции в оборудование. Средняя стоимость разработки одного сервера с ИИ обходится в 100 млн руб., передавали источники издания.