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Путин поручил Мишустину и Грефу наладить сотрудничество с Китаем в области ИИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин по итогам международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил правительству совместно со Сбербанком обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на сайте Кремля. Ответственными за исполнение президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Сама конференция проходила в Москве с 11 по 13 декабря. На мероприятии состоялся диалог между российским президентом, главой Сбербанка и руководителем Шанхайского исследовательского института ИИ. Обсуждался опыт применения ИИ в работе китайского правительства. Президент России выразил заинтересованность Сбербанка в сотрудничестве с китайским институтом для развития технологий ИИ. Премьер-министру и председателю правления Сбербанка поручено подготовить отчет до конца апреля 2025 г.

В документе также должен быть рассмотрен вопрос о создании международного издания, посвященного развитию ИИ в России. 2 декабря «Коммерсантъ» писал, что разработчики ИИ в России в 2024 г. на 40% увеличили инвестиции в оборудование. Средняя стоимость разработки одного сервера с ИИ обходится в 100 млн руб., передавали источники издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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