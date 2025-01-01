Путин поручил Мишустину и Грефу наладить сотрудничество с Китаем в области ИИ

Сама конференция проходила в Москве с 11 по 13 декабря. На мероприятии состоялся диалог между российским президентом, главой Сбербанка и руководителем Шанхайского исследовательского института ИИ. Обсуждался опыт применения ИИ в работе китайского правительства. Президент России выразил заинтересованность Сбербанка в сотрудничестве с китайским институтом для развития технологий ИИ. Премьер-министру и председателю правления Сбербанка поручено подготовить отчет до конца апреля 2025 г.