Инвестиции в отечественный искусственный интеллект увеличились на 40%

В ноябре стало известно, что с 2023 г. в Москве, а с 2024 г. и в других российских регионах ИИ в качестве второго эксперта, помимо врача, анализирует медицинские снимки (например, маммограммы) в поисках онкологии – и оплачивается эта услуга по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).