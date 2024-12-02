Инвестиции в отечественный искусственный интеллект увеличились на 40%
Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) в России в 2024 г. на 40% увеличили инвестиции в оборудование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консорциум АНО «Вычислительная техника».
По данным консорциума, выпуск технологий ИИ с этого года увеличился на 10,5%, вложения в оборудование занимают в 2024 г. 14,2%.
Как отмечает гендиректор консорциума Светлана Легостаева, зафиксированный рост означает «планомерное развитие отрасли».
Средняя стоимость разработки одного сервера с ИИ обходится в 100 млн руб., передают источники издания.
В ноябре стало известно, что с 2023 г. в Москве, а с 2024 г. и в других российских регионах ИИ в качестве второго эксперта, помимо врача, анализирует медицинские снимки (например, маммограммы) в поисках онкологии – и оплачивается эта услуга по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
За январь – сентябрь 2024 г. в России было проведено 753 523 маммографических исследования с использованием технологий ИИ. С 2025 г. перечень исследований, по результатам которых второе мнение предоставляет ИИ, может быть расширен, следует из проекта программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.