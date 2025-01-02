В бюджет Украины взыскано $59,4 млн российских активов

Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом, говорил в октябре министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.