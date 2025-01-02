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В бюджет Украины взыскано $59,4 млн российских активов

Ведомости

В госбюджет Украины в 2024 г. было взыскано $59,4 млн российских активов. Об этом ссобщается на странице украинского министерства юстиции в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«2,5 млрд гривен (более $59,4 млн долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины», – говорится в сообщении.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила $1 млрд из замороженных активов России. В октябре члены большой семерки согласовали детали выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, но погашаться кредит будет из замороженных активов РФ. Средства направляются для поддержки восстановления Украины.

Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом, говорил в октябре министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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