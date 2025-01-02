В бюджет Украины взыскано $59,4 млн российских активов
В госбюджет Украины в 2024 г. было взыскано $59,4 млн российских активов. Об этом ссобщается на странице украинского министерства юстиции в соцсети Facebook
«2,5 млрд гривен (более $59,4 млн долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины», – говорится в сообщении.
24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила $1 млрд из замороженных активов России. В октябре члены большой семерки согласовали детали выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, но погашаться кредит будет из замороженных активов РФ. Средства направляются для поддержки восстановления Украины.
Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом, говорил в октябре министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.