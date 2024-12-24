Украина получила $1 млрд за счет замороженных активов России
Украина получила $1 млрд из замороженных активов России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В октябре члены большой семерки согласовали детали выдачи Украине кредита в размере $50 млрд, но погашаться кредит будет из замороженных активов РФ. Средства направляются для поддержки восстановления Украины.
«Благодарим американских партнеров и Мировой банк за этот важный шаг на пути к справедливости», – говорится в сообщении премьер-министра.
США обязались взять на себя большую часть кредитования, остальные средства Украине выделит G7 и ЕС.
21 декабря МВФ поставил Украине три новых условия продолжения финансирования – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы, а также проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом, говорил в октябре министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.