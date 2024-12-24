Украина получила $1 млрд за счет замороженных активов России

21 декабря МВФ поставил Украине три новых условия продолжения финансирования – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы, а также проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.