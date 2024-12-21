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МВФ поставил Украине три новых условия для продолжения финансирования

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования добавил три новых структурных маяка для продолжения финансирования Киева. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Напомню: структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – пояснил он.

Среди новых условий Гетманцев перечислил подготовку операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы, а также проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг. Теперь обязательных условий будет 51. В настоящий момент выполнены 34 из них.

20 декабря совет МВФ выделил Украине $1,1 млрд по линии механизма расширенного кредитования, которые будут направлены властям на поддержку украинского бюджета. Средства также предназначены для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости страны.

В октябре МВФ также предоставил Украине кредит в размере $1,1 млрд для покрытия невоенных нужд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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