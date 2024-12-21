МВФ поставил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Международный валютный фонд (МВФ) по итогам ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования добавил три новых структурных маяка для продолжения финансирования Киева. Об этом рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
«Напомню: структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – пояснил он.
Среди новых условий Гетманцев перечислил подготовку операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы, а также проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг. Теперь обязательных условий будет 51. В настоящий момент выполнены 34 из них.
20 декабря совет МВФ выделил Украине $1,1 млрд по линии механизма расширенного кредитования, которые будут направлены властям на поддержку украинского бюджета. Средства также предназначены для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости страны.
В октябре МВФ также предоставил Украине кредит в размере $1,1 млрд для покрытия невоенных нужд.