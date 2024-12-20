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МВФ выделил Украине $1,1 млрд в рамках механизма расширенного кредитования

Ведомости

Совет Международного валютного фонда (МВФ) выделил Украине $1,1 млрд по линии механизма расширенного кредитования, которые будут направлены властям на поддержку бюджета страны, сообщается на сайте фонда.

Кроме того, средства предназначены для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления финансовой и долговой устойчивости.

«Экономика [Украины] остается устойчивой, что отражает продолжающуюся адаптацию домохозяйств и компаний, хотя риски смещены в сторону снижения из-за неблагоприятных последствий атак на энергетическую инфраструктуру и напряженного рынка труда. Готовность и планирование на случай непредвиденных обстоятельств являются ключевыми факторами для принятия соответствующих политических мер в случае реализации рисков», – рассказала директор МВФ Кристалина Георгиева.

В октябре МВФ предоставил Украине кредит в размере $1,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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