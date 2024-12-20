МВФ выделил Украине $1,1 млрд в рамках механизма расширенного кредитования

«Экономика [Украины] остается устойчивой, что отражает продолжающуюся адаптацию домохозяйств и компаний, хотя риски смещены в сторону снижения из-за неблагоприятных последствий атак на энергетическую инфраструктуру и напряженного рынка труда. Готовность и планирование на случай непредвиденных обстоятельств являются ключевыми факторами для принятия соответствующих политических мер в случае реализации рисков», – рассказала директор МВФ Кристалина Георгиева.