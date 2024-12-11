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МИД России назвал выделение США $20 млрд Киеву «грабежом»

Ведомости

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение США предоставить Украине кредит в размере $20 млрд под гарантии доходов от «замороженных» российских активов, заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

В министерстве назвали эти действия «грабежом» и обвинили страны G7 в краже российских средств в рамках сговоров, противоречащих правовым нормам цивилизованных государств.

МИД подчеркнул, что подобные шаги США не помогут стабилизировать экономику Украины, но серьезно подорвут доверие к доллару как международной резервной валюте. Москва уверена, что эти планы обречены на провал.

Россия заявила о готовности принять ответные меры, включая изъятие западных активов, находящихся в российской юрисдикции. Эти средства, по словам представителей МИД, будут направлены на развитие промышленности и инфраструктуры в стране.

Ведомство подчеркнуло, что такие действия США и их союзников не останутся без последствий и приведут к дальнейшему ослаблению их собственных экономических и политических позиций.

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, сообщило американское министерство финансов. Эти средства станут частью инициативы стран G7 по предоставлению Украине чрезвычайных займов на общую сумму $50 млрд, направленных на поддержку государственных услуг и восстановление экономики.

Глава минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что использование прибыли от замороженных активов России обеспечит Украине «важную поддержку». США также подтвердили намерение ужесточить санкции против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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