МИД России назвал выделение США $20 млрд Киеву «грабежом»

10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, сообщило американское министерство финансов. Эти средства станут частью инициативы стран G7 по предоставлению Украине чрезвычайных займов на общую сумму $50 млрд, направленных на поддержку государственных услуг и восстановление экономики.