МИД России назвал выделение США $20 млрд Киеву «грабежом»
Министерство иностранных дел России раскритиковало решение США предоставить Украине кредит в размере $20 млрд под гарантии доходов от «замороженных» российских активов, заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.
В министерстве назвали эти действия «грабежом» и обвинили страны G7 в краже российских средств в рамках сговоров, противоречащих правовым нормам цивилизованных государств.
МИД подчеркнул, что подобные шаги США не помогут стабилизировать экономику Украины, но серьезно подорвут доверие к доллару как международной резервной валюте. Москва уверена, что эти планы обречены на провал.
Россия заявила о готовности принять ответные меры, включая изъятие западных активов, находящихся в российской юрисдикции. Эти средства, по словам представителей МИД, будут направлены на развитие промышленности и инфраструктуры в стране.
Ведомство подчеркнуло, что такие действия США и их союзников не останутся без последствий и приведут к дальнейшему ослаблению их собственных экономических и политических позиций.
10 декабря США объявили о выделении Украине кредита в $20 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, сообщило американское министерство финансов. Эти средства станут частью инициативы стран G7 по предоставлению Украине чрезвычайных займов на общую сумму $50 млрд, направленных на поддержку государственных услуг и восстановление экономики.
Глава минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что использование прибыли от замороженных активов России обеспечит Украине «важную поддержку». США также подтвердили намерение ужесточить санкции против России.