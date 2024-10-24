Силуанов: Россия уже дает зеркальный ответ на использование доходов с активов

«Могу сказать, что такие решения [об ответе на использование доходов с российских активов] уже реализуются», – сказал он в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.