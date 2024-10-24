Силуанов: Россия уже дает зеркальный ответ на использование доходов с активов
Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов после принятия проекта бюджета Госдумой в первом чтении.
«Могу сказать, что такие решения [об ответе на использование доходов с российских активов] уже реализуются», – сказал он в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.
В мае Силуанов говорил, что у России есть «замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы».
24 октября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.
Nikkei Asia со ссылкой на источники писала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине. В Кремле называли использование активов для военной помощи Киеву экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ.