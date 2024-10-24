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Силуанов: Россия уже дает зеркальный ответ на использование доходов с активов

Ведомости

Российские власти приступили к «зеркальному ответу» на использование доходов от замороженных активов Западом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов после принятия проекта бюджета Госдумой в первом чтении.

«Могу сказать, что такие решения [об ответе на использование доходов с российских активов] уже реализуются», – сказал он в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что доходы от замороженных в России активов иностранных лиц пойдут на нужды экономики и нужды российских регионов.

В мае Силуанов говорил, что у России есть «замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы».

24 октября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Nikkei Asia со ссылкой на источники писала, что страны G7 планируют оставить российские активы замороженными и после завершения конфликта на Украине. В Кремле называли использование активов для военной помощи Киеву экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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