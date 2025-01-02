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Путин подписал первые в 2025 году документы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 г. документы. Они опубликованы на портале правовой информации.

Первые распоряжения корректирует состав коллегий МИД России и Минюста. Первый указ дает возможность главе Следственного комитета России учреждать официальные геральдические знаки, определять порядок их изготовления и использования. В еще одном указе говорится о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным госслужащим.

В 2024 г. Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив и одобрила 564 из них. »Ведомости» 2 января рассказали о самых значимых из них. Они касаются  прогрессивной шкалы налогообложения, специальных счетов для людей и организаций, признанных иностранными агентами, запрета пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри), нововедений в сфере миграции, регулировании деятельности блогеров и легализации майнинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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