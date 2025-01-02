Путин подписал первые в 2025 году документы

В 2024 г. Госдума рассмотрела 1086 законодательных инициатив и одобрила 564 из них. »Ведомости» 2 января рассказали о самых значимых из них. Они касаются прогрессивной шкалы налогообложения, специальных счетов для людей и организаций, признанных иностранными агентами, запрета пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри), нововедений в сфере миграции, регулировании деятельности блогеров и легализации майнинга.