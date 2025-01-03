Небензя: команда Трампа не давала интересных России сигналов по Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 г. заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Президент также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.