Небензя: команда Трампа не давала интересных России сигналов по Украине
Сигналы США не дают ясных и интересных России сигналов по разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».
Небензя заявил, что есть «какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то», при этом часто звучит понятие «заморозка конфликта», хотя президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова разговаривать только о полном его завершении при условии соблюдения законных интересов безопасности РФ.
Постпред РФ при ООН отметил, что на данный момент в сигналах новой американской администрации нет ничего, что могло бы представлять интерес для России.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 г. заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Президент также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.