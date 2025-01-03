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Небензя: команда Трампа не давала интересных России сигналов по Украине

Ведомости

Сигналы США не дают ясных и интересных России сигналов по разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

Небензя заявил, что есть «какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то», при этом часто звучит понятие «заморозка конфликта», хотя президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова разговаривать только о полном его завершении при условии соблюдения законных интересов безопасности РФ.

Постпред РФ при ООН отметил, что на данный момент в сигналах новой американской администрации нет ничего, что могло бы представлять интерес для России.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря 2024 г. заявил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Президент также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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