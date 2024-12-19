Путин: перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться
России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Вы хотите дать им возможность переукомплектоваться? Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии, но в целом можно поискать», – заявил Путин.
Президент также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.
11 декабря Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».