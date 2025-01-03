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За неделю ВС РФ нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам Украины

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с 28 декабря 2024 г. по 3 января 2025 г. нанесли по объектам критической инфраструктуры Украины один массированный и 12 групповых ударов. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Удары были нанесены высокоточным оружием и беспилотниками. Под прицел попали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса республики, а также завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

2 января оборонное ведомство сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников самолетного типа.

31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны РФ писали, что ВС России в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. Наиболее важными операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль российской армии в Донецкой народной республике – 157 сел и городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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