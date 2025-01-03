За неделю ВС РФ нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам Украины
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России с 28 декабря 2024 г. по 3 января 2025 г. нанесли по объектам критической инфраструктуры Украины один массированный и 12 групповых ударов. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Удары были нанесены высокоточным оружием и беспилотниками. Под прицел попали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса республики, а также завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
2 января оборонное ведомство сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также 97 беспилотников самолетного типа.
31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны РФ писали, что ВС России в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. Наиболее важными операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль российской армии в Донецкой народной республике – 157 сел и городов.