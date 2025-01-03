За неделю ВС РФ нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам Украины

31 декабря «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны РФ писали, что ВС России в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в российской Курской области. Наиболее важными операциями считаются взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль российской армии в Донецкой народной республике – 157 сел и городов.