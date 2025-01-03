Лукашенко: необходимо решить вопрос приглашения на выборы западных наблюдателей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо еще раз встретиться с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), чтобы решить, приглашать ли на предстоящие выборы наблюдателей с западных стран. Об этом он сказал на встрече с доверенными лицами, передает «БелТА».
«Все говорят, да не надо [приглашать], они ясно, что скажут. Не знаю. Я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут – пусть едут эти все западники. Не приедут – значит, не приедут, это их право», – сказал Лукашенко.
По мнению главы республики, вероятнее всего, западные наблюдатели приедут на выборы с заранее заготовленными заявлениями.
«Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси Господь, и так далее – значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, – все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси», – отметил президент, подчеркнув, что выборы в республике – серьезное мероприятие.
3 января Лукашенко на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома заявил, что президентские выборы нужно организовать как праздник, а не как американское шоу. Глава республики отметил, что это время необходимо пройти достойно, чтобы «на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего».
С 1 по 25 января в Белоруссии проходит предвыборная агитация. Выборы президента страны состоятся 26 января. 23 декабря ЦИК зарегистрировал действующего президента Лукашенко кандидатом на пост главы государства.
Предыдущие выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. На них, набрав 80,1% голосов, победил Лукашенко. После выборов в стране начались акции протеста. В ноябре 2020 г. лидер республики заявлял, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В августе 2024 г. Лукашенко призвал граждан Белоруссии привыкать к мысли о другом белорусском лидере.