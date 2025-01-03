Лукашенко: необходимо решить вопрос приглашения на выборы западных наблюдателей

«Не стреляли, ни в ухо не попали, ни в голову, упаси Господь, и так далее – значит, плохо. Но вы поймите, это же не те, кто командует (командуют специальные центры принятия решений). Люди, которые приедут, – все-таки что-то человеческое же у них есть. Они же будут видеть реальную картину в Беларуси», – отметил президент, подчеркнув, что выборы в республике – серьезное мероприятие.