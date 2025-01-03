Лукашенко призвал организовать выборы президента в Белоруссии как праздник

Предыдущие выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко победил на них с 80,1% голосов. После выборов в стране начались акции протеста. В ноябре 2020 г. лидер республики заявлял, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. Лукашенко говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал граждан Белоруссии привыкать к мысли о другом белорусском лидере.