Лукашенко призвал организовать выборы президента в Белоруссии как праздник
Президентские выборы в Белоруссии нужно организовать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает «Белта».
«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.
Лукашенко напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация. Глава республики подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам». По его словам, это время необходимо пройти достойно, чтобы «на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего».
Предвыборная агитация в Белоруссии будет проходить до 25 января, а 26 января в республике состоятся выборы президента. 23 декабря Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала действующего президента Лукашенко кандидатом на пост главы государства.
Предыдущие выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко победил на них с 80,1% голосов. После выборов в стране начались акции протеста. В ноябре 2020 г. лидер республики заявлял, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. Лукашенко говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал граждан Белоруссии привыкать к мысли о другом белорусском лидере.