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Лукашенко призвал организовать выборы президента в Белоруссии как праздник

Ведомости

Президентские выборы в Белоруссии нужно организовать как праздник, а не как американское шоу, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает «Белта».

«Выборы надо сделать как праздник. Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», – сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома.

Лукашенко напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация. Глава республики подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам». По его словам, это время необходимо пройти достойно, чтобы «на нас не валилась всякая дрянь из-за границы прежде всего».

Предвыборная агитация в Белоруссии будет проходить до 25 января, а 26 января в республике состоятся выборы президента. 23 декабря Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала действующего президента Лукашенко кандидатом на пост главы государства.

Предыдущие выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко победил на них с 80,1% голосов. После выборов в стране начались акции протеста. В ноябре 2020 г. лидер республики заявлял, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. Лукашенко говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал граждан Белоруссии привыкать к мысли о другом белорусском лидере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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