ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата в президенты

Прошлые президентские выборы состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко одержал на них победу с 80,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. президент страны говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом белорусском лидере.