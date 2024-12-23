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ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата в президенты

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

17 декабря ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

Регистрация претендентов на пост президента в Белоруссии продлится с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до президентских выборов и прекращается за 25 дней до них. С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Выборы пройдут в стране 26 января.

Прошлые президентские выборы состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко одержал на них победу с 80,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. президент страны говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом белорусском лидере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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