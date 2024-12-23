ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.
17 декабря ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.
Регистрация претендентов на пост президента в Белоруссии продлится с 22 по 31 декабря. Этот процесс начинается за 35 дней до президентских выборов и прекращается за 25 дней до них. С 1 по 25 января пройдет предвыборная агитация. Выборы пройдут в стране 26 января.
Прошлые президентские выборы состоялись 9 августа 2020 г. Лукашенко одержал на них победу с 80,1% голосов. После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В ноябре 2020 г. Лукашенко заявил, что не будет баллотироваться в президенты после принятия новой Конституции. В марте 2023 г. президент страны говорил о завершении «своего века» во главе государства и заверил, что не хочет держаться за власть, но и не будет потакать тем, кто хочет его ухода. В августе 2024 г. он призвал белорусов привыкать к мысли о другом белорусском лидере.