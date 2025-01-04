В Японии назвали непонятным решение Байдена о блокировке сделки с Nippon Steel
Решение о блокировке США сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel американской US Steel за $14,9 млрд является непонятным и неудачным, заявил министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи. Об этом пишет NHK.
Президент США Джо Байден 3 января официально заблокировал предложенную компанией Nippon Steel покупку US Steel за $14,9 млрд. Муто после решения американских властей заявил, что существуют опасения относительно будущего инвестиций между двумя странами. По его словам, японское правительство попросит администрацию Байдена объяснить это решение более подробно, пишет NHK.
Nippon Steel объявила о том, что купит US Steel за $14,1 млрд по $55 за акцию, в середине декабря 2023 г. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 г. Комитет по иностранным инвестициям в США несколько месяцев рассматривал сделку на предмет рисков для нацбезопасности, но к консенсусу так и не пришел и в декабре передал решение Байдену.
На фоне решения президента компании опубликовали совместное заявление, в котором назвали блокировку сделки «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS» (Committee on Foreign Investment in the United States, комитет по иностранным инвестициям в США). По мнению компаний, в заявлении и указе президента «нет никаких достоверных доказательств того, что это связано с вопросами национальной безопасности, что ясно указывает на то, что это было политическое решение». Отмечалось, что сделка «оживит сообщества, которые зависят от американской стали», в том числе в Пенсильвании и Индиане, а также обеспечит безопасность рабочих мест для сталеваров США, улучшит цепочку поставок американской стали, поможет сталелитейной промышленности страны эффективнее конкурировать с Китаем и укрепит нацбезопасность.