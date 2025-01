В Японии назвали непонятным решение Байдена о блокировке сделки с Nippon Steel

На фоне решения президента компании опубликовали совместное заявление, в котором назвали блокировку сделки «явным нарушением надлежащей правовой процедуры и закона, регулирующего CFIUS» (Committee on Foreign Investment in the United States, комитет по иностранным инвестициям в США). По мнению компаний, в заявлении и указе президента «нет никаких достоверных доказательств того, что это связано с вопросами национальной безопасности, что ясно указывает на то, что это было политическое решение». Отмечалось, что сделка «оживит сообщества, которые зависят от американской стали», в том числе в Пенсильвании и Индиане, а также обеспечит безопасность рабочих мест для сталеваров США, улучшит цепочку поставок американской стали, поможет сталелитейной промышленности страны эффективнее конкурировать с Китаем и укрепит нацбезопасность.