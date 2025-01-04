Российские военные взяли под контроль населенный пункт Надия в ЛНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 132 районах. Средства ПВО сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 72 беспилотника самолетного типа.
По данным Минобороны, российские военнослужащие в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в Донецкой народной республике (ДНР) – 157 сел и городов.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.