Российские военные взяли под контроль населенный пункт Надия в ЛНР

По данным Минобороны, российские военнослужащие в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в Донецкой народной республике (ДНР) – 157 сел и городов.