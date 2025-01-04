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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Надия в ЛНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цех сборки и место хранения ударных дронов, а также скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 132 районах. Средства ПВО сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 72 беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны, российские военнослужащие в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль ВС РФ в Донецкой народной республике (ДНР) – 157 сел и городов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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