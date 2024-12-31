Россия нанесла групповой удар по военному аэродрому и предприятию ВПК Украины

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целями военных действий он назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль большую часть территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были присоединены к России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.