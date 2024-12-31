Россия нанесла групповой удар по военному аэродрому и предприятию ВПК Украины
Российские силы нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК), производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.
Кроме того, удары были нанесены по предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 дрона, из которых 68 – вне зоны проведения спецоперации. Черноморский флот ВМФ РФ уничтожил восемь безэкипажных катеров.
Украина на харьковском направлении потеряла автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30 в результате работы группировки войск «Север». Подразделения группировки «Запад» в ДНР уничтожили три бронетранспортера М113, шесть пикапов, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119 и два склада с боеприпасами.
Потери ВСУ в результате работы подразделений группировки «Юг» в ДНР составили: две боевые машины пехоты (БМП), в том числе Bradley, бронетранспортер Saxon, боевая бронированная машина «Козак», два пикапа и 105-мм орудие М119. Подразделения группировки войск «Центр» отразили 12 контратак ВСУ, потери Украины – танк Leopard, БМП, два бронетранспортера М113 и др.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Целями военных действий он назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль большую часть территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были присоединены к России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.