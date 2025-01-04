Москва ежемесячно предлагает в Совет Безопасности ООН тему поставок оружия Киеву, говорил в сентябре 2023 г. постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Через год в ходе заседания СБ организации он предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом. В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.