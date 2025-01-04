Блинкен рассказал о тайных поставках оружия Украине до начала конфликта
США задолго до начала боевых действий в феврале 2022 г. начали поставлять Украине оружие, это было необходимо в том числе для предотвращения захвата Киева, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times (NYT).
США, как отметил Блинкен, «предвидели» приближение российско-украинского конфликта. По его словам, поставки Киеву вооружений были «задолго» до начала боевых действий – сначала они шли с сентября 2021 г., а затем возобновились в декабре.
«Мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны: такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы помешать России захватить Киев, захватить страну», – сказал Блинкен.
Он добавил, что США до начала спецоперации в дипломатическом плане активно взаимодействовали с Россией. «С тех пор, если бы была какая-либо возможность взаимодействовать дипломатически таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долгосрочных условиях, мы бы первыми ею воспользовались», – сказал Блинкен.
Пока в Вашингтоне не видели признаков того, что Россия готова к взаимодействию, но надеются на это, добавил он.
Москва ежемесячно предлагает в Совет Безопасности ООН тему поставок оружия Киеву, говорил в сентябре 2023 г. постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Через год в ходе заседания СБ организации он предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом. В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.