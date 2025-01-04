Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Блинкен рассказал о тайных поставках оружия Украине до начала конфликта

Ведомости

США задолго до начала боевых действий в феврале 2022 г. начали поставлять Украине оружие, это было необходимо в том числе для предотвращения захвата Киева, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The New York Times (NYT).

США, как отметил Блинкен, «предвидели» приближение российско-украинского конфликта. По его словам, поставки Киеву вооружений были «задолго» до начала боевых действий – сначала они шли с сентября 2021 г., а затем возобновились в декабре. 

«Мы тихонько доставили Украине много оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для самообороны: такие вещи, как Stinger, Javelin, которые сыграли важную роль в том, чтобы помешать России захватить Киев, захватить страну», – сказал Блинкен.

Он добавил, что США до начала спецоперации в дипломатическом плане активно взаимодействовали  с Россией. «С тех пор, если бы была какая-либо возможность взаимодействовать дипломатически таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долгосрочных условиях, мы бы первыми ею воспользовались», – сказал Блинкен. 

Пока в Вашингтоне не видели признаков того, что Россия готова к взаимодействию, но надеются на это, добавил он.

Москва ежемесячно предлагает в Совет Безопасности ООН тему поставок оружия Киеву, говорил в сентябре 2023 г. постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Через год в ходе заседания СБ организации он предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом. В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных