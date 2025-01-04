Губернатор Самарской области Федорищев оказался под подозрением СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву в якобы «финансировании террористической деятельности». Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
Федорищев уточнил, что подозревается в том, что лично неоднократно приезжал «на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей Украины» и передавал российским военным средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт.
«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. Только не на «оккупированные территории», а в наши российские регионы», – подчеркнул губернатор.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские силы взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.
По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в Курской области. Больше всего населенных пунктов перешло под контроль российских военных в ДНР – 157 сел и городов.