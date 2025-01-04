Нехаммер пообещал покинуть должность канцлера Австрии в ближайшие дни
Карл Нехаммер в ближайшие дни покинет пост канцлера Австрии и лидера Австрийской народной партии (АНП), о чем сам политик объявил на фоне провала коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).
«[В ходе переговоров] не удалось достичь соглашения по ключевым пунктам... Я покину должность канцлера а также Народной партии в ближайшие дни, чтобы надлежащим образом обеспечить передачу [власти]», – написал Нехаммер в соцсетях (цитата по Bloomberg).
3 января из коалиционных переговоров вышла либеральная партия NEOS, однако АНП и СДПА продолжили консультации.
На парламентских выборах в Австрии, которые прошли в сентябре 2024 г., победила правая Австрийская партия свободы (АПС), набрав 29% голосов избирателей. АНП оказалась на втором месте (26%), тройку замкнула СДПА (21%).
Впоследствии АНП, СДПА и NEOS начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, однако они так и не смогли договориться.
Как отмечает агентство, такой поворот событий создает вероятность проведения повторных парламентских выборов, поскольку правительство до сих пор не сформировано, а это может позволить АПС еще больше укрепить свои позиции.