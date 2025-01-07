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The Guardian: Дания сменила герб на фоне конфликта с Трампом из-за Гренландии

Ведомости

Король Дании Фредерик X изменил герб страны на фоне конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии. Об этом пишет издание The Guardian. На новом гербе белый медведь и баран, символизирующие Гренландию и Фарерские острова, сделаны «более заметными», отмечается в публикации.

«Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности», – также пишет The Guardian.

До 1953 г. Гренландия была датской колонией. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – отметил избранный президент.

1 января король Дании учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе». 

3 января премьер-министр Гренландии Мут Эгеде сообщил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами. Эгеде добавил, что решение о независимости остается за народом, но не уточнил, когда можно будет провести голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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