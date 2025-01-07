The Guardian: Дания сменила герб на фоне конфликта с Трампом из-за Гренландии
Король Дании Фредерик X изменил герб страны на фоне конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии. Об этом пишет издание The Guardian. На новом гербе белый медведь и баран, символизирующие Гренландию и Фарерские острова, сделаны «более заметными», отмечается в публикации.
«Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности», – также пишет The Guardian.
До 1953 г. Гренландия была датской колонией. Сейчас она является самоуправляемой территорией Дании и в 2009 г. по итогам голосования получила право на независимость. В 2023 г. правительство Гренландии представило свой первый проект конституции.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – отметил избранный президент.
1 января король Дании учредил новый герб. На сайте королевского дома указывается, что теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».
3 января премьер-министр Гренландии Мут Эгеде сообщил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Политик выразил желание укрепить сотрудничество Гренландии с другими странами. Эгеде добавил, что решение о независимости остается за народом, но не уточнил, когда можно будет провести голосование.