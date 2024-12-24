Дональд Трамп желает присоединить соседние страны

Дональд Трамп желает присоединить соседние страныТакой эпатаж говорит о его готовности к реальным «крупным сделкам»
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести Гренландию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social (TS). «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – указал он. В том же посте он выдвинул на пост посла США в Дании, в юрисдикцию которой входит Гренландия, сооснователя PayPal Кена Хауэри. В первый срок Трампа он был послом США в Швеции.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде возмутился словами Трампа и заявил, что Гренландия «не продается».
О желании купить остров Трамп говорил еще в 2019 г. Журналисты портала Axios связали слова Трампа с географическим положением Гренландии в Арктике, за влияние в которой из-за ресурсов ведется «гонка». Согласно открытым данным, в недрах острова есть золото, серебро, медь и уран.
Покупка Гренландии не идея Трампа. Еще во второй половине XIX в. американские экспансионисты во главе с госсекретарем Уильямом Сьюардом (1861–1869 гг.) предлагали приобрести вместе с Исландией и Гренландию тоже. Кроме того, именно Сьюард был одним из сторонников покупки Аляски у Российской империи в 1867 г. Аналогичное предложение было сделано Дании в 1946 г., когда за Гренландию некоторые официальные лица из США предложили $100 млн в золотых слитках.
Гренландия интересна Вашингтону и с военной точки зрения, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По словам эксперта, там можно разместить ракеты средней дальности, которые будут доставать до территории России. Также приобретение Гренландии стоит воспринимать как попытку противодействовать экспансии Китая. «Трамп в ближайшее время попытается достигнуть того, что не успел сделать во время первого срока, в том числе по вопросу с Гренландией», – сказал эксперт.
Это не первая яркая внешнеполитическая инициатива Трампа. Незадолго до истории с Гренландией, 20 декабря, газета Financial Times (FT) сообщила о предположительном намерении Трампа потребовать с союзников по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП (с 2%, оговоренных в 2006 г.). А уже 22 декабря FT рассказала о планах Трампа вывести США из ВОЗ (Трамп уже пытался сделать это в 2020–2021 гг. из-за споров с руководством организации по поводу пандемии).
Гренландия – лишь последний пункт в списке территорий и стратегических объектов, о присоединении и возвращении которых за последние несколько дней говорил Трамп. Все началось с нескольких публикаций в начале декабря, в которых будущий глава государства назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. В СМИ такое поведение списали на личную неприязнь, которую Трамп испытывает к канадскому коллеге со времен своего первого президентства в 2017–2021 гг.
Но 22 декабря взор Трампа обратился к Панамскому каналу, построенному США в начале XX в. и переданному Панаме в 1999 г. (на основании договоров 1977 г.). «Мы никогда не допустим, чтобы он [канал] попал не в те руки! Он был передан не для блага других, а в знак сотрудничества между нами и Панамой <...> Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал Трамп в TS. В том же посте он упомянул, что ни одна страна, в том числе Китай, не должна получить контроль над каналом. Основная претензия Трампа к администрации канала (ACP) – слишком высокая плата за пользование его услугами. Президент страны Хосе Рауль Мулино Кинтеро заявил, что не собирается никому отдавать канал и зону канала. Трамп ответил кратко: «Посмотрим». При этом избранного в мае Кинтеро можно назвать проамериканским лидером.
История с Панамой также может попасть в разряд «личных обид». В марте 2018 г. компания Трампа Trump Organization (TO) потеряла возможность управлять в стране отелем, наибольшая доля в котором принадлежала местному бизнесмену Орестесу Финтиклису. Последний способствовал разрыву контракта с TO, так как, по его мнению, бренд Трампа навредил доходам гостиницы. В результате имя Трампа было спилено.
Не скупится Трамп и на символические предложения. Самую высокую гору в Северной Америке Денали он предложил переименовать обратно в честь 25-го президента США Уильяма Маккинли (1897–1901 гг.). Исторически Маккинли был одним из инициаторов экспансионистской политики США. Он также выступал за протекционизм в торговле.
Своими экспансионистскими заявлениями Трамп хочет обозначить, что он не просто очередной президент США, а лидер особого типа, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Хотя приобретение Гренландии крайне маловероятно, Трамп еще раз подчеркивает свое стремление к заключению «крупных сделок», таких как урегулирование ближневосточного или украинского конфликта.