Дональд Трамп желает присоединить соседние страны

Но 22 декабря взор Трампа обратился к Панамскому каналу, построенному США в начале XX в. и переданному Панаме в 1999 г. (на основании договоров 1977 г.). «Мы никогда не допустим, чтобы он [канал] попал не в те руки! Он был передан не для блага других, а в знак сотрудничества между нами и Панамой <...> Если принципы – как моральные, так и юридические – этого великодушного жеста пожертвования не будут соблюдены, мы потребуем вернуть Панамский канал без каких-либо вопросов», – написал Трамп в TS. В том же посте он упомянул, что ни одна страна, в том числе Китай, не должна получить контроль над каналом. Основная претензия Трампа к администрации канала (ACP) – слишком высокая плата за пользование его услугами. Президент страны Хосе Рауль Мулино Кинтеро заявил, что не собирается никому отдавать канал и зону канала. Трамп ответил кратко: «Посмотрим». При этом избранного в мае Кинтеро можно назвать проамериканским лидером.