Трамп сразу отменит запрет Байдена на добычу нефти на побережьях США

«Запрета на добычу нефти на шельфе не будет. Я немедленно его отменю. Это будет сделано сразу, – заявил Трамп в своем первом выступлении после того, как результаты выборов были официально утверждены конгрессом. – Мы начнем добычу во многих других местах, и стоимость энергии значительно снизится».