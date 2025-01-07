Трамп сразу отменит запрет Байдена на добычу нефти на побережьях США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что как только вступит в должность, сразу отменит запрет администрации нынешнего лидера страны Джо Байдена на добычу нефти и газа на побережьях США.
«Запрета на добычу нефти на шельфе не будет. Я немедленно его отменю. Это будет сделано сразу, – заявил Трамп в своем первом выступлении после того, как результаты выборов были официально утверждены конгрессом. – Мы начнем добычу во многих других местах, и стоимость энергии значительно снизится».
Байден 6 января подписал указ, запрещающий разработку нефти и газа на шельфе в некоторых районах Атлантического и Тихого океанов.
Документ запретит выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на территории 625 млн акров американских вод. Запрет не позволит нефтяным компаниям арендовать воды для новой добычи вдоль всего восточного побережья, восточной части Мексиканского залива, побережья Вашингтона, Орегона и Калифорнии, а также части Северного Берингового моря Аляски.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января.