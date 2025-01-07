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Трамп сразу отменит запрет Байдена на добычу нефти на побережьях США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что как только вступит в должность, сразу отменит запрет администрации нынешнего лидера страны Джо Байдена на добычу нефти и газа на побережьях США.

«Запрета на добычу нефти на шельфе не будет. Я немедленно его отменю. Это будет сделано сразу, – заявил Трамп в своем первом выступлении после того, как результаты выборов были официально утверждены конгрессом. – Мы начнем добычу во многих других местах, и стоимость энергии значительно снизится».

Байден 6 января подписал указ, запрещающий разработку нефти и газа на шельфе в некоторых районах Атлантического и Тихого океанов.

Документ запретит выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на территории 625 млн акров американских вод. Запрет не позволит нефтяным компаниям арендовать воды для новой добычи вдоль всего восточного побережья, восточной части Мексиканского залива, побережья Вашингтона, Орегона и Калифорнии, а также части Северного Берингового моря Аляски.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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