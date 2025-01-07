Трамп заявил, что обсуждает вопрос о возврате контроля США над Панамским каналом

«Панамский канал – это позор. Мы отдали его за один доллар, но сделка подразумевала, что они должны были справедливо относиться к нам. Они [власти Панамы] не относятся к нам справедливо. Они берут больше с наших судов, чем с судов других стран, – сказал Трамп. – Сейчас вопрос о Панамском канале обсуждается с ними».