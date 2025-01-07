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Трамп заявил, что обсуждает вопрос о возврате контроля США над Панамским каналом

Ведомости

Американский избранный президент Дональд Трамп сказал, что обсуждения по Панамскому каналу, который он хочет вернуть в собственность США, уже идут с властями страны. Об этом он заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, передает корреспондент «Ведомостей».

«Панамский канал – это позор. Мы отдали его за один доллар, но сделка подразумевала, что они должны были справедливо относиться к нам. Они [власти Панамы] не относятся к нам справедливо. Они берут больше с наших судов, чем с судов других стран, – сказал Трамп. – Сейчас вопрос о Панамском канале обсуждается с ними».

Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией.

«Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», – сказал он журналистам.

В конце декабря Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность.

В конце декабря президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.

Кроме того, он также отрицает присутствие китайских солдат на территории возле Панамского канала. Мулино отметил, что эти утверждения «могут быть геополитическими опасениями».

В 1914 г. США закончили строительство канала, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером, что многократно осуждал Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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