Трамп заявил, что обсуждает вопрос о возврате контроля США над Панамским каналом
Американский избранный президент Дональд Трамп сказал, что обсуждения по Панамскому каналу, который он хочет вернуть в собственность США, уже идут с властями страны. Об этом он заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, передает корреспондент «Ведомостей».
«Панамский канал – это позор. Мы отдали его за один доллар, но сделка подразумевала, что они должны были справедливо относиться к нам. Они [власти Панамы] не относятся к нам справедливо. Они берут больше с наших судов, чем с судов других стран, – сказал Трамп. – Сейчас вопрос о Панамском канале обсуждается с ними».
Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией.
«Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», – сказал он журналистам.
В конце декабря Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность.
В конце декабря президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.
Кроме того, он также отрицает присутствие китайских солдат на территории возле Панамского канала. Мулино отметил, что эти утверждения «могут быть геополитическими опасениями».
В 1914 г. США закончили строительство канала, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером, что многократно осуждал Трамп.