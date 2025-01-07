Зеленский предложил приостановить ряд международных договоров с Россией
Законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве, в том числе о передаче лиц, отбывающих наказание, между Украиной и Россией, а также Белоруссией внесен на рассмотрение Верховной рады президентом страны Владимиром Зеленским.
Проектом предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией. Также предполагается прекращение действия «двустороннего договора между Украиной и Республикой Беларусь "О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания"» (цитата по ТАСС).
Проект вносится на рассмотрение парламента, так как связь почтой прекращена, «а значит, практическое выполнение таких международных договоров Украины с этими государствами невозможно».
К проекту приложено 26 договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере и один двусторонний договор с Белоруссией, уточняет ТАСС.
Осенью 2024 г. Украина вышла из соглашений с Россией и Белоруссией в рамках СНГ. Документы касаются межгосударственного обмена отправлениями специальной связи, сотрудничества в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах прокуратуры в странах СНГ. Помимо этого, Киев вышел из соглашения о мерах по предупреждению и пресечению ложных товарных знаков и географических указаний.
Киев также денонсировал соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран СНГ.