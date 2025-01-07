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Зеленский предложил приостановить ряд международных договоров с Россией

Ведомости

Законопроект о прекращении действия ряда международных договоров о сотрудничестве, в том числе о передаче лиц, отбывающих наказание, между Украиной и Россией, а также Белоруссией внесен на рассмотрение Верховной рады президентом страны Владимиром Зеленским.

Проектом предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с Россией и Белоруссией. Также предполагается прекращение действия «двустороннего договора между Украиной и Республикой Беларусь "О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания"» (цитата по ТАСС).

Проект вносится на рассмотрение парламента, так как связь почтой прекращена, «а значит, практическое выполнение таких международных договоров Украины с этими государствами невозможно».

К проекту приложено 26 договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере и один двусторонний договор с Белоруссией, уточняет ТАСС. 

Осенью 2024 г. Украина вышла из соглашений с Россией и Белоруссией в рамках СНГ. Документы касаются межгосударственного обмена отправлениями специальной связи, сотрудничества в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах прокуратуры в странах СНГ. Помимо этого, Киев вышел из соглашения о мерах по предупреждению и пресечению ложных товарных знаков и географических указаний.

Киев также денонсировал соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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