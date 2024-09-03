Украина вышла из ряда соглашений с Россией и в рамках СНГ
Украина вышла из соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках стран Содружества независимых государств (СНГ), сообщает представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Принято решение осуществить выход Украины из соглашения о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи, подписанного 23 декабря 1993 г. в Ашхабаде», – написал он.
Украина также вышла из соглашения о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах прокуратуры в странах СНГ. Помимо этого, Киев вышел из соглашения о мерах по предупреждению и пресечению ложных товарных знаков и географических указаний.
Украина также денонсировала соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран СНГ.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. В начале июня закон одобрил Совет Федерации. Сенаторы денонсировали соглашение в связи с фактическим закрытием центров и отсутствием перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе.