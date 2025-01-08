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Захарова напомнила о преждевременности слов Трампа о Гренландии и Канаде

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что избранный президент США Дональд Трамп пока еще не вступил в должность, поэтому оценивать его высказывания рано. Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала его слова о том, что Гренландия и Канада должны войти в состав США, передает радио Sputnik.

«Когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент.

Политик также заявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – написал он в своей соцсети Truth Social.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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