Захарова напомнила о преждевременности слов Трампа о Гренландии и Канаде

«Когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).