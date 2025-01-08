Захарова напомнила о преждевременности слов Трампа о Гренландии и Канаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что избранный президент США Дональд Трамп пока еще не вступил в должность, поэтому оценивать его высказывания рано. Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала его слова о том, что Гренландия и Канада должны войти в состав США, передает радио Sputnik.
«Когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, и нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
В начале декабря Трамп в шутку назвал соседствующую с США Канаду 51-м штатом, а премьер-министра Джастина Трюдо – губернатором. Если Канада примет решение войти в состав США, налоги в стране снизятся более чем на 60%, обещал избранный президент.
Политик также заявил о желании приобрести Гренландию. «В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», – написал он в своей соцсети Truth Social.