Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера в институте Маккейна в США

В конечном итоге она назвала выборы нелегитимными, но в день инаугурации Кавелашвили покинула президентскую резиденцию. «Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», – сказала Зурабишвили на брифинге.