Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера в институте Маккейна в США
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера 2025 г., сообщает институт Маккейна при университете штата Аризона (ASU) США.
«Будучи стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и демократического развития своей страны», – говорится в сообщении института.
Зурабишвили также примет участие в панельной дискуссии по Грузии, сообщает Гудзоновский институт (организация признана нежелательной на территории РФ). В дискуссии помимо экс-президента Грузии примут участие конгрессмен Джо Уилсон, посол США в НАТО Курт Волкер и аналитик Института Маккейна Лора Торнтон.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. После выборов начались массовые протесты сторонников Зурабишвили, которая также присутствовала на митингах.
13 декабря Зурабишвили заявляла, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок ее полномочий будет окончен. Однако премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил ей уголовным делом, если она так поступит.
В конечном итоге она назвала выборы нелегитимными, но в день инаугурации Кавелашвили покинула президентскую резиденцию. «Я покидаю резиденцию и уношу с собой легитимность. Там, где нет народа, нет легитимности. Я выйду к вам и буду вместе с вами», – сказала Зурабишвили на брифинге.
Экс-президент заявила о необходимости провести в республике повторные парламентские выборы. Прошедшее 26 октября голосование она назвала фальсифицированным.