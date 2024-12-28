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Зурабишвили присоединилась к протестной акции в Тбилиси

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в акции «Цепь единства», которая проходит в разных городах республики 28 декабря, когда исполняется месяц с начала проевропейских протестов, пишет портал News Georgia. 

Глава государства пришла на Саарбрюкенский мост в Тбилиси, ее сопровождали сотрудники администрации. Граждане приветствовали президента аплодисментами и овациями, передает также телеканал Mtavari.

Участники акции выстроились в живую цепь в 15:00 (14.00 мск). На центральные улицы вышли жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Хашури, Сенаки, Ахмета и других городов, передает портал. Граждане, как отмечается, протестовали против инаугурации нового президента и потребовали освобождения задержанных участников митингов и проведения новых парламентских выборов. По данным News Georgia, цепь из людей в столице стала самой протяженной и составила почти 7 км.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. В день объявления результатов Зурабишвили заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря или против нее будет возбуждено уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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