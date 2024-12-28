Зурабишвили присоединилась к протестной акции в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в акции «Цепь единства», которая проходит в разных городах республики 28 декабря, когда исполняется месяц с начала проевропейских протестов, пишет портал News Georgia.
Глава государства пришла на Саарбрюкенский мост в Тбилиси, ее сопровождали сотрудники администрации. Граждане приветствовали президента аплодисментами и овациями, передает также телеканал Mtavari.
Участники акции выстроились в живую цепь в 15:00 (14.00 мск). На центральные улицы вышли жители Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти, Хашури, Сенаки, Ахмета и других городов, передает портал. Граждане, как отмечается, протестовали против инаугурации нового президента и потребовали освобождения задержанных участников митингов и проведения новых парламентских выборов. По данным News Georgia, цепь из людей в столице стала самой протяженной и составила почти 7 км.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. В день объявления результатов Зурабишвили заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря или против нее будет возбуждено уголовное дело.