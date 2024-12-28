Зурабишвили присоединилась к протестной акции в Тбилиси

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы, на которых победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. В день объявления результатов Зурабишвили заявила, что на выборах в Грузии «никто никого не выбирал». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе предупредил, что Зурабишвили должна будет покинуть резиденцию 29 декабря или против нее будет возбуждено уголовное дело.