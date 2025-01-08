Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

В ночь на 8 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. 11 дронов сбили над Саратовской областью, по четыре – над Курской и Ростовской, по три – над Белгородской и Брянской. Еще два беспилотника уничтожены над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью. Четыре беспилотника ПВО сбила над Азовским морем.