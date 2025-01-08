Российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В ночь на 8 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. 11 дронов сбили над Саратовской областью, по четыре – над Курской и Ростовской, по три – над Белгородской и Брянской. Еще два беспилотника уничтожены над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью. Четыре беспилотника ПВО сбила над Азовским морем.
Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.