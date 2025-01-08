ПВО сбила 32 БПЛА над семью регионами и Азовским морем
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника за ночь, сообщили в Минобороны.
11 дронов сбили над Саратовской областью, по четыре – над Курской и Ростовской, по три – над Белгородской и Брянской. Еще два беспилотника уничтожены над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью.
Четыре беспилотника ПВО сбила над Азовским морем.
В результате попадания обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. В белгородском селе Стрелецкое из-за обломков повреждены кровля и фасад частного дома.
Пострадавших в Саратовской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях после атак нет, сообщили в своих Telegram-каналах главы субъектов.