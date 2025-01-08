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СМИ узнали о решении Зеленского идти на второй президентский срок

Ведомости

Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

При этом в публичных высказываниях украинский президент регулярно подчеркивает, что для него на первом месте – завершение конфликта, а уже потом – политические планы. При этом он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря «если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно». Зеленский также упоминает, что на это решение будет влиять позиция членов его семьи.

Но в окружении Зеленского «Телеграфу» сообщили, что решение о втором сроке принято. Издание уточняет, что у него есть шансы выиграть выборы при условии, что его конкурентом не станет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Время от времени Залужного называют лидером рейтингов доверия среди украинцев, даже несмотря на то что он теперь является послом в Великобритании.

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г., но были отменены Киевом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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