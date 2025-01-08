СМИ узнали о решении Зеленского идти на второй президентский срок

При этом в публичных высказываниях украинский президент регулярно подчеркивает, что для него на первом месте – завершение конфликта, а уже потом – политические планы. При этом он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря «если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно». Зеленский также упоминает, что на это решение будет влиять позиция членов его семьи.