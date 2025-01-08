СМИ узнали о решении Зеленского идти на второй президентский срок
Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
При этом в публичных высказываниях украинский президент регулярно подчеркивает, что для него на первом месте – завершение конфликта, а уже потом – политические планы. При этом он не забывает оставлять себе простор для маневра, говоря «если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно». Зеленский также упоминает, что на это решение будет влиять позиция членов его семьи.
Но в окружении Зеленского «Телеграфу» сообщили, что решение о втором сроке принято. Издание уточняет, что у него есть шансы выиграть выборы при условии, что его конкурентом не станет бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Время от времени Залужного называют лидером рейтингов доверия среди украинцев, даже несмотря на то что он теперь является послом в Великобритании.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине. Занимающий с 2019 г. пост президента страны Зеленский будет считаться Москвой таковым лишь после того, как пройдет через президентские выборы, которые должны были быть проведены в мае 2024 г., но были отменены Киевом.