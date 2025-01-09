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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Ведомости

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и техники подразделений противника и иностранных наемников в 163 районах.

В течение суток дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 14 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник самолетного типа.

8 января пресс-служба Минобороны РФ также сообщала о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов российскими военнослужащими. Удары также были нанесены по местам сборки и хранения дронов, скоплениям живой силы и техники ВСУ и наемников в 147 районах.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы установили контроль над Луганской народной республикой (ЛНР), а также большей частью ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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