ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы установили контроль над Луганской народной республикой (ЛНР), а также большей частью ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.