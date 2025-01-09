ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине
За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, были атакованы скопления живой силы и техники подразделений противника и иностранных наемников в 163 районах.
В течение суток дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 14 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник самолетного типа.
8 января пресс-служба Минобороны РФ также сообщала о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов российскими военнослужащими. Удары также были нанесены по местам сборки и хранения дронов, скоплениям живой силы и техники ВСУ и наемников в 147 районах.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боев российские силы установили контроль над Луганской народной республикой (ЛНР), а также большей частью ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.