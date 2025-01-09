Москва осудила попытку проникновения в президентский дворец в Чаде

10 декабря 2024 г. агентство Reuters писало, что Франция выводит свои войска из Чада – страну уже покинули два военных самолета. Вывод войск начался после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты.