Москва осудила попытку проникновения в президентский дворец в Чаде
Москва осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад. Об этом заявил МИД РФ.
По данным ведомства, 8 января в Нджамене – столице Чада – группа неизвестных, предположительно членов группировки «Боко Харам», попыталась проникнуть на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку, сейчас ситуация находится под контролем.
10 декабря 2024 г. агентство Reuters писало, что Франция выводит свои войска из Чада – страну уже покинули два военных самолета. Вывод войск начался после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты.
В январе 2024 г. президент России Владимир Путин встретился с «президентом переходного периода» Чада Махаматом Идрисом Деби. Это вторая с момента обретения независимости от Франции и первая за 56 лет, с 1968 г., поездка в Москву лидера африканского государства.