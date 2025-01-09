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Москва осудила попытку проникновения в президентский дворец в Чаде

Ведомости

Москва осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад. Об этом заявил МИД РФ.

По данным ведомства, 8 января в Нджамене – столице Чада – группа неизвестных, предположительно членов группировки «Боко Харам», попыталась проникнуть на территорию президентского дворца. Силы безопасности отразили атаку, сейчас ситуация находится под контролем.

10 декабря 2024 г. агентство Reuters писало, что Франция выводит свои войска из Чада – страну уже покинули два военных самолета. Вывод войск начался после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты. 

В январе 2024 г. президент России Владимир Путин встретился с «президентом переходного периода» Чада Махаматом Идрисом Деби. Это вторая с момента обретения независимости от Франции и первая за 56 лет, с 1968 г., поездка в Москву лидера африканского государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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