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Франция начала вывод своих войск из Чада

Ведомости

Франция выводит свои войска из африканского Чада – страну уже покинули два военных самолета. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление французской армии.

Вывод войск происходит после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. 10 декабря столицу Нджамена покинули два французских истребителя Dassault Mirage 2000. В Чаде все еще остаются около 1000 солдат Франции.

Расторжение соглашения стало «неожиданным», поскольку Чад является союзником Запада в борьбе с исламистскими боевиками в регионе, пишет агентство.

До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты. Вывод французских войск из Чада «положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахеля и прямым военным операциям Франции против исламистских боевиков» в этом регионе, отмечает Reuters.

В январе этого года президент России Владимир Путин встретился с «президентом переходного периода» Чада Махаматом Идрисом Деби. Это вторая с момента обретения независимости от Франции и первая за 56 лет, с 1968 г., поездка в Москву лидера этого африканского государства.

Директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов говорил «Ведомостям», что визитом в Москву Деби пытается укрепить власть внутри своей страны. Кроме того, в чадском обществе сильны пророссийские настроения, заявлял эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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