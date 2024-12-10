Франция начала вывод своих войск из Чада

До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты. Вывод французских войск из Чада «положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахеля и прямым военным операциям Франции против исламистских боевиков» в этом регионе, отмечает Reuters.