Франция начала вывод своих войск из Чада
Франция выводит свои войска из африканского Чада – страну уже покинули два военных самолета. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление французской армии.
Вывод войск происходит после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. 10 декабря столицу Нджамена покинули два французских истребителя Dassault Mirage 2000. В Чаде все еще остаются около 1000 солдат Франции.
Расторжение соглашения стало «неожиданным», поскольку Чад является союзником Запада в борьбе с исламистскими боевиками в регионе, пишет агентство.
До этого силы Франции покинули другие страны в регионе Сахель. В 2021 г. Франция вывела свои войска из Мали, в 2023 г. – из Буркино-Фасо и Нигера. Сейчас этими тремя странами управляют военные хунты. Вывод французских войск из Чада «положит конец десятилетиям французского военного присутствия в регионе Сахеля и прямым военным операциям Франции против исламистских боевиков» в этом регионе, отмечает Reuters.
В январе этого года президент России Владимир Путин встретился с «президентом переходного периода» Чада Махаматом Идрисом Деби. Это вторая с момента обретения независимости от Франции и первая за 56 лет, с 1968 г., поездка в Москву лидера этого африканского государства.
Директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов говорил «Ведомостям», что визитом в Москву Деби пытается укрепить власть внутри своей страны. Кроме того, в чадском обществе сильны пророссийские настроения, заявлял эксперт.