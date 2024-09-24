Падение хунт в Западной Африке может создать джихадистские государства
Падение режимов военных хунт в Западной Африке может привести к созданию джихадистских государств, считают опрошенные Reuters эксперты.
До недавнего времени в борьбу с джихадистами в регионе Сахель вкладывались западные государства, но сейчас они потеряли влияние в Мали, Нигере и Буркина-Фасо после произошедших в странах военных переворотов.
В частности, войска США и центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовали беспилотники для отслеживания джихадистов и делились разведывательными данными с союзниками – французами и армиями Западной Африки, которые наносили авиаудары по боевикам.
«Сейчас никто другой не заполнил пробел в обеспечении эффективного воздушного наблюдения или поддержки с воздуха, поэтому джихадисты свободно перемещаются по этим трем странам», – отметил старший научный сотрудник аналитического центра Soufan Center в Нью-Йорке Вассим Наср.
Проявление активности джихадистов видно и на статистике. Reuters со ссылкой на данные американской группы по мониторингу кризисов Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) пишет, что количество насильственных событий с участием джихадистских группировок в Буркина-Фасо, Мали и Нигере почти удвоилось с 2021 г. С начала 2024 г. в среднем регистрировалось 224 нападения в месяц, тогда как в 2021 г. их было 128.
Редактор Long War Journal и эксперт по джихадистским группировкам Калеб Вайс считает, что режимы в Мали, Нигере и Буркина-Фасо не будут держаться вечно и в какой-то момент один из них падет или потеряет значительную часть территории.
«Тогда мы будем иметь дело с джихадистским государством или несколькими джихадистскими государствами в Сахеле», – сказал он.
Нигером, Мали и Буркино-Фасо сейчас управляют военные хунты. Последний военный переворот произошел 27 июля 2023 г. в Нигере. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани.
28 января этого года три страны объявили, что покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАC). Причиной стало разочарование и сожаление народов трех стран о том, что организация «отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма». 6 июля страны сформировали конфедерацию. Le Monde писало, что решение стало сигналом их разрыва с членами ЭКОВАС.