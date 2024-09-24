Падение хунт в Западной Африке может создать джихадистские государства

Проявление активности джихадистов видно и на статистике. Reuters со ссылкой на данные американской группы по мониторингу кризисов Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) пишет, что количество насильственных событий с участием джихадистских группировок в Буркина-Фасо, Мали и Нигере почти удвоилось с 2021 г. С начала 2024 г. в среднем регистрировалось 224 нападения в месяц, тогда как в 2021 г. их было 128.