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Падение хунт в Западной Африке может создать джихадистские государства

Ведомости

Падение режимов военных хунт в Западной Африке может привести к созданию джихадистских государств, считают опрошенные Reuters эксперты.

До недавнего времени в борьбу с джихадистами в регионе Сахель вкладывались западные государства, но сейчас они потеряли влияние в Мали, Нигере и Буркина-Фасо после произошедших в странах военных переворотов. 

В частности, войска США и центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовали беспилотники для отслеживания джихадистов и делились разведывательными данными с союзниками – французами и армиями Западной Африки, которые наносили авиаудары по боевикам.

«Сейчас никто другой не заполнил пробел в обеспечении эффективного воздушного наблюдения или поддержки с воздуха, поэтому джихадисты свободно перемещаются по этим трем странам», – отметил старший научный сотрудник аналитического центра Soufan Center в Нью-Йорке Вассим Наср.

Проявление активности джихадистов видно и на статистике. Reuters со ссылкой на данные американской группы по мониторингу кризисов Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) пишет, что количество насильственных событий с участием джихадистских группировок в Буркина-Фасо, Мали и Нигере почти удвоилось с 2021 г. С начала 2024 г. в среднем регистрировалось 224 нападения в месяц, тогда как в 2021 г. их было 128.

Редактор Long War Journal и эксперт по джихадистским группировкам Калеб Вайс считает, что режимы в Мали, Нигере и Буркина-Фасо не будут держаться вечно и в какой-то момент один из них падет или потеряет значительную часть территории.

«Тогда мы будем иметь дело с джихадистским государством или несколькими джихадистскими государствами в Сахеле», – сказал он.

Нигером, Мали и Буркино-Фасо сейчас управляют военные хунты. Последний военный переворот произошел 27 июля 2023 г. в Нигере. Тогда был отстранен президент Мохамед Базум, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. 

28 января этого года три страны объявили, что покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАC). Причиной стало разочарование и сожаление народов трех стран о том, что организация «отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма». 6 июля страны сформировали конфедерацию. Le Monde писало, что решение стало сигналом их разрыва с членами ЭКОВАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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