Мелони пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку

Мелони 4 января посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа во Флориде. Поездка Мелони, как отмечает The New York Times (NYT), укрепляет надежду среди ее сторонников, что итальянский премьер станет союзником Трампа в Европе. В значительной степени эта роль будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины.