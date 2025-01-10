Мелони пообещала Зеленскому всестороннюю поддержку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому всестороннюю поддержку. Об этом сообщается на сайте итальянского кабмина.
Мелони встретилась с Зеленским вечером 9 января в своей резиденции Палаццо Чиджи в Риме. Во время встречи Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия гарантирует и будет продолжать гарантировать Украине, чтобы «поставить Киев в наилучшее положение для построения справедливого и прочного мира».
Мелони 4 января посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа во Флориде. Поездка Мелони, как отмечает The New York Times (NYT), укрепляет надежду среди ее сторонников, что итальянский премьер станет союзником Трампа в Европе. В значительной степени эта роль будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины.