Трамп принял в своей резиденции во Флориде премьера Италии Мелони

«В значительной степени эта роль будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины», – говорится в статье.