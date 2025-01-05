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Трамп принял в своей резиденции во Флориде премьера Италии Мелони

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 января посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа во Флориде, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

После визита Мелони в поместье Мар-а-Лаго итальянский премьер встретится в Риме с действующим президентом США Джо Байденом. Официальный визит в Италию запланирован на 9-12 января. 

Поездка Мелони, как отмечает газета, укрепляет надежду среди ее сторонников, что итальянский премьер станет союзником Трампа в Европе.

«В значительной степени эта роль будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и  Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины», – говорится в статье.

По информации NYT, еще одной темой встречи политиков могло стать задержание в Иране итальянской журналистки Чечилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия по запросу США арестовала иранца, подозреваемого в поставке компонентов беспилотников Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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