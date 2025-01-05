Трамп принял в своей резиденции во Флориде премьера Италии Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 января посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа во Флориде, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
После визита Мелони в поместье Мар-а-Лаго итальянский премьер встретится в Риме с действующим президентом США Джо Байденом. Официальный визит в Италию запланирован на 9-12 января.
Поездка Мелони, как отмечает газета, укрепляет надежду среди ее сторонников, что итальянский премьер станет союзником Трампа в Европе.
«В значительной степени эта роль будет заключаться в посредничестве в урегулировании напряженности между другими европейскими лидерами и Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также сократить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины», – говорится в статье.
По информации NYT, еще одной темой встречи политиков могло стать задержание в Иране итальянской журналистки Чечилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия по запросу США арестовала иранца, подозреваемого в поставке компонентов беспилотников Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана.