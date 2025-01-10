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Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства поднял тему дополнительных мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Кремля.

Встреча прошла в формате видеосвязи. Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.

28 декабря на последнем в 2024 г. совещании Путина с членами Совбеза обсуждался вопрос взаимодействия в Каспийском регионе. 5 декабря глава государства провел оперативное совещание Совбеза, главной темой которого стало развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. На встрече с докладом выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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