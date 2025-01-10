Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

28 декабря на последнем в 2024 г. совещании Путина с членами Совбеза обсуждался вопрос взаимодействия в Каспийском регионе. 5 декабря глава государства провел оперативное совещание Совбеза, главной темой которого стало развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. На встрече с докладом выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.