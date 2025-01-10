Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства поднял тему дополнительных мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Кремля.
Встреча прошла в формате видеосвязи. Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, глава Минобороны Андрей Белоусов и др.
28 декабря на последнем в 2024 г. совещании Путина с членами Совбеза обсуждался вопрос взаимодействия в Каспийском регионе. 5 декабря глава государства провел оперативное совещание Совбеза, главной темой которого стало развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. На встрече с докладом выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.